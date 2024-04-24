Чемпіонат України, жінки

Чемпіонська група, 5-й тур

Шахтар – Кривбас – 1:0

Гол: Тян, 61

Нереалізований пенальті: Семків, 61

Вилучення після гри: Старухіна (друга жовта картка), Устінова (червона картка) – Келюшик (червона картка)

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У черговому турі Чемпіонської групи Шахтар приймав Кривбас. Господарки здобули мінімальну перемогу, забивши єдиний гол в середині тайму з пенальті. Даяна Семків не змогла переграти з одинадцятиметрового Людмилу Устінова, однак першою на добиванні була Віолета Тян.

Однак не результатом запам'ятається цей поєдинок, а бійкою, яка сталась після фінального свистка. Софія Козішкурт опинилась на газоні після грубого поштовху суперниці, але як тільки сутичку було припинено, бійку продовжили інші гравчині обох команд. Рознімати забіяк кинули представники обох команд і навіть суддіі. Як наслідок, червоні картки отримали одразу три Футболістки: Старухіна та Устінова у донеччанок та Келюшик у криворіжанок.

Нагадаємо, після цього поєдинку Кривбас йде у турнірній таблиці Чемпіонської групи другим, набравши 38 очок. Шахтар з 22-ма пунктами п'ятий.

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