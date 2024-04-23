Артем Милевский феерично вернулся в большой футбол, заставив говорить о себе сразу же после дебютной игры.

Недавно Артем Милевский объявил о возвращении в футбол – экс-форвард Динамо будет выступать за медиафутбольный клуб IGNIS. Накануне 39-летний нападающий уже успел дебютировать за новую команду в чемпионате Киева, однако камбэк выдался не таким, как хотелось бы.

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Милевский сумел отличиться ассистом, однако одержать победу его команда не смогла, расписав боевую ничью 2:2 с клубом GFOX. Но не результативной передачей запомнился бывший форвард сборной Украины, а конфликтом с боковым арбитром. Сеть уже разрывает бурный диалог футболиста с рефери, в котором Артем буквально разрывает судью за ошибку, которую тот, по мнению игрока, допустил.

Что стало причиной такого поведения легенды Динамо? Большую часть матча его команда уступала (сначала 0:1, затем 0:2), но в конце смогла сравнять счет. Однако после второго гола IGNISа арбитра попросили посмотреть VAR, апеллируя, что в голевой атаке мяч вышел за пределы поля от игрока "красной" команды, и должен быть аут в другую сторону.

Милевский уже даже успел прокомментировать скандальный эпизод на своей странице в социальной сети Instagram, написав: "Время идет, соскучился я. По арбитрам нашим".

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