Шахтер согласовал трансфер Зубкова с Сампдорией, – СМИ

Нападающий Шахтера Александр Зубков, который играет в аренде за Ференцварош, имеет все шансы оказаться в топ-чемпионате уже летом.

Сампдория уже договорилась с "горняками" о переходе 23-летнего форварда, утверждает ANSA.

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Итальянский клуб еще зимой охотился за Зубковым, однако согласовать трансфер не удалось. На этот раз переговоры были более успешными, и Шахтер согласился отпустить игрока за 4,5 млн евро. Сам нападающий также заинтересован в переходе в Сампдорию.

Напомним, сезон 2019/20 Зубков проводит в аренде за Ференцварош. Украинский нападающий уже сыграл за команду Сергея Реброва 33 матча, в которых отметился 9 голами и 8 ассистами.

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