Шахтар узгодив трансфер Зубкова із Сампдорією, – ЗМІ

Нападник Шахтаря Олександр Зубков, який грає у оренді за Ференцварош, має всі шанси опинитися в топ-чемпіонаті вже влітку.

Сампдорія вже домовилася з "гірниками" щодо переходу 23-річного форварда, стверджує ANSA.

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Італійський клуб ще взимку полював за Зубковим, однак узгодити трансфер не вдалося. Цього разу переговори були більш успішними, і Шахтар погодився відпустити гравця за 4,5 млн євро. Сам нападник також зацікавлений у переході до Сампдорії.

Нагадаємо, сезон 2019/20 Зубков проводить у оренді за Ференцварош. Український нападник вже зіграв за команду Сергія Реброва 33 матчі, в яких відзначився 9 голами та 8 асистами.

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