Шахтер может получить серьезную сумму за Зубкова – есть претендент из топ-чемпионата

Форвард Ференцвароша Александр Зубков, который принадлежит Шахтеру, летом может пойти на серьезное повышение.

Как стало известно "Футбол 24" от хорошо информированного источника, в услугах 23-летнего игрока заинтересована Сампдория.

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Итальянцы готовы начать переговоры с Шахтером, ориентировочное предложение – от 3 до 5 млн евро. Арендное соглашение "горняков" с Ференцварошем рассчитано до конца текущего сезона. По Transfermarkt, личный контракт Зубкова с Шахтером действует до 30 июня 2022 года, а его рыночная стоимость – 1,2 млн евро.

Стоит отметить, что украинский нападающий прекрасно адаптировался в Венгрии, став одним из лидеров Ференцвароша. В активе Зубкова 9 голов и 8 ассистов в 33 матчах за команду Сергея Реброва.

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