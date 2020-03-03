Наші за кордоном. Трофей Зінченка, вдалий вихід Маліновського, повернення Макаренка, стабільність Петряка

Коли українські легіонери відзначаються результативними діями, слідкувати за їхньою грою вдвічі приємніше.

Тому щиро радіємо за Зінченка та Луніна, які перервали негативну смугу. Пишаємося Маліновським та Петряком, які підтверджують клас. А ще відзначаємо вдалі дії Рибки в Азербайджані, Павлова у Сербії, Зубкова та Мельника в Угорщині, Макаренка у Бельгії та Ковталюка у Грузії.

Англія

Олександр Зінченко нарешті вийшов у старті Манчестер Сіті – сталося це у фіналі Кубка ліги проти Астон Вілли (2:1). Українець здобув свій сьомий трофей у футболці Сіті і провів дуже якісний матч.

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Іспанія

Роман Зозуля зіграв 75 хвилин у непростому матчі з Райо Вальєкано (1:1) і став об’єктом чергових атак недолугих фанатів гостей.

У неділю Андрій Лунін провів перший "сухий" матч за Ов’єдо, а його команда наприкінці зустрічі вирвала перемогу над Тенеріфе (1:0).

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Луго Василя Кравця розійшовся миром з Депортіво (0:0), українець відіграв весь матч.

Німеччина

Борис Тащи отримав більше ігрового часу, ніж зазвичай. Цього разу українець відіграв другий тайм у матчі проти Оснабрюка (3:1). На той момент Санкт-Паулі вів у рахунку 2:0.

Італія

Аталанта Руслана Маліновського у неділю зустрічалася з Лечче Євгена Шахова. Українці розпочали з лави запасних. Євген з’явився на полі на 63-й хвилині, Руслан – на 69-й. На той момент долю протистояння було практично вирішено – бергамаски громили опонента 5:2. Двох десятків хвилин Маліновському вистачило для того, щоб фактично оформити гол+пас.

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Після поєдинку Руслан отримав хорошу пресу, а також удостоївся похвали від Джанп’єро Гасперіні.

Бельгія

Гент не зумів обіграти Рому (1:1) і вилетів з Ліги Європи. Ігор Пластун та Роман Безус вийшли у старті, а Безус видав фантастичну гольову передачу.

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У неділю Гент сенсаційно програв Серкль-Брюгге 0:1 (Пластун і Безус провели по 90 хвилин).

Брюгге цим успішно скористався і переміг на виїзді Генк (2:1). Едуард Соболь відіграв весь матч і привіз єдиний гол у власні ворота. Українець невиправдано пішов у обіграш неподалік власних володінь, а суперники перетворили помилку Едуарда в гол. Переможний м’яч Брюгге забив на 89-й хвилині.

Євген Макаренко знову зіграв 90 хвилин і допоміг Кортрейку врятуватися від поразки у битві з Зульте-Варегемом (2:2).

За рахунку 0:2 українець виконав класний навіс, яким скористався його партнер.

Макаренко асистом допоміг Кортрейку на останніх хвилинах врятувати нічию в матчі проти Зюлте-Варегема

А на 5-й компенсованій хвилині Кортрейк забив вдруге.

Данія

Юрій Яковенко повернувся у стартовий склад Есб’єрга, який вдома поступився Норшелланну (1:2). За 90 хвилин українець отримав лише жовту картку.

Артем Довбик спостерігав за провальним матчем Сьоннерюйска (поразка 0:3 Мідтьюланну) з лави запасних.

Фінляндія

Сейняйокі Дениса Олійника вилетів з Кубка Фінляндії і свій наступний офіційний поєдинок проведе у квітні.

Португалія

Валерія Бондаренка не було у заявці Гімараєша на поєдинок з Тонделою (2:0).

Шотландія

Селтік на тижні провів два матчі без Мар’яна Шведа.

Греція

Дмитро Чигринський все ще у лазареті. Без нього АЕК врятувався від поразки в компенсований час у двобої з останньою командою ліги Паніоніосом (1:1).

Кіпр

Анортосіс знову програв і близький до втрати лідерства. Цього разу команда Євгена Селіна поступилася вдома АЕК (1:2). Українець відіграв 55 хвилин і на той момент господарі "горіли" 0:2 – оборона Анортосіса загалом не виглядала надійно.

Артур Рудько вкотре провів "сухий" поєдинок, а все найцікавіше відбувалося біля протилежних воріт – Пафос розтрощив Доксу 4:0.

Ігор Худоб’як та Ілля Марковський вийшли у старті Етнікоса на дуель з АЕЛ, проте команда з українцями у складі розгромно поступилася (1:4).

Чехія

Слован у середу гратиме у чвертьфіналі Кубка Чехії, тому на вихідних пропустив матч у чемпіонаті.

Максим Таловєров потрапив у заявку Динамо (Чеське Будейовіце), та на поле так і не вийшов.

Аналогічним чином Олександр Азацький з лави запасних спостерігав за грою Зліна.

Туреччина

Микола Морозюк відіграв 90 хвилин у протистоянні з Трабзонспором – лідер не залишив шансів Різеспору (2:5). Відвертих помилок наш земляк не припускався.

У понеділок ввечері Артем Кравець відіграв весь поєдинок проти Гезтепе і взяв участь у єдиній гольовій атаці. Український нападник пробив по воротах, а його партнер опинився першим на добиванні – 1:0 перемога Кайсеріспора.

І до новин другого дивізіону. У четвер Євген Селезньов забив у ворота Алтаю (2:2), а в неділю допоміг відзначитись партнеру. Високий пресинг Селезньова посприяв тому, що один із захисників помилився і партнер українця по нападу відкрив рахунок. На 67-й хвилині Євгена замінили, а за кілька хвилин Умранієспор зрівняв – 1:1.

Північна Македонія

Євген Новак вийшов у стартовому складі на матч Вардару з Работнічками. За рекомендацією македонського уряду всі матчі місцевого чемпіонату відбулися без глядачів – такими були превентивні заходи у боротьбі із коронавірусом. На 90+8 хвилині Вардар не реалізував пенальті і змушений був задовольнитися нульовою нічиєю.

Сербія

У середу Напредак програв Радніку (0:1), за який весь поєдинок відіграв Євген Павлов. Наприкінці зустрічі українець міг отримувати червону картку за відмашку, втім рефері нагородив Павлова попередженням. А за кілька хвилин Раднік забив єдиний гол, щоправда, без участі Євгена.

На вихідних наш нападник таки опинився в центрі уваги. Раднік знову відзначився мінімалізмом і переміг Рад 1:0. А єдиний гол записав до активу саме українець. Взяття воріт виявилося доволі курйозним.

Польща

Володимир Костевич відіграв 90 хвилин у зустрічі з Ягеллонією (1:1). Коли Лех пропускав, то українець, як і вся оборона, зіграв неуважно. Зате на 8-й компенсованій хвилині самовіддана гра Костевича дозволила познанцям зберегти виїзну нічию. Богдан Бутко вперше потрапив у заявку нової команди, однак на поле не виходив.

Руслан Бабенко та Олексій Дитятьєв також провели матчі своїх Ракува та Краковії на лаві запасних.

Угорщина

Ференцварош Сергія Реброва переміг Дебрецен 2:0, а Олександр Зубков та Ігор Харатін відіграли увесь матч. Зубков записав до активу гольовий пас.

Іван Петряк дуже хотів продовжити результативний минулотижневий перфоманс, проте цього разу не забив. Втім був одним з найпомітніших у дуелі Фехервара та Капошвара (3:0). Спочатку простріл Івана захисник перетворив у автогол, а потім українець не пошкодував передачі для партнера і вивів його на порожні ворота (епізод на 04:15).

У старті Мезокьовешда вийшов Андрій Нестеров, проте його команда поступилася Залаегерсегу (1:2). На заключні 20 хвилин у складі господарів з’явився Шандор Вайда.

Сергій Шестаков відіграв весь матч за Діошдьйор, який на виїзді розтрощив Гонвед (4:0).

Богдан Мельник та Роман Карасюк допомогли Кішварді перемогти Пакш (2:0). Обидва зіграли по 90 хвилин. Більше того, Мельник формально віддав гольову передачу на партнера, який протягнув м’яч і потужно пробив здалеку, відкривши рахунок у матчі. До другого голу Богдан також долучився – його навіс перервав захисник, зате першим на підбиранні був гравець Кішварди, який і відправив м’яч у сітку.

Хорватія

Дмитро Льопа з лави запасних спостерігав за нічиєю Осієка та другої команди ліги, сплітського Хайдука (0:0).

Словаччина

Нітра Анатолія Дем’яненка знову програла – цього разу лідеру і чинному чемпіону Словану (0:1).

Болгарія

Геннадій Ганєв спостерігав з лави запасних за третьою поспіль перемогою Бероє – цього разу над пловдівським Локомотивом (2:0).

Вірменія

Перший матч у новому році Сергій Шевчук розпочав із заміни. Українець вийшов на заключні 12 хвилин матчу, у якому його Пюнік переміг Гандзасар (2:0).

Арарат з Денисом Дедечком, Павлом Степанцем та Іваном Спичкою (перші двоє не так давно повернулися з Росії, а Спичка – з окупованого Криму) поступився Арарат-Вірменії (0:3).

Грузія

У прем’єрному турі грузинського чемпіонату Телаві встояв перед натиском тбіліського Динамо (0:0). Весь матч за новачка елітного дивізіону відіграв колишній нападник Зорі Ярослав Квасов.

На тижні стало відомо, що Віталій Пономар уклав контракт з кутаїським Торпедо. Наш нападник ще не брав участі у недільному двобої торпедівців та Діли (0:2), однак ця зустріч запам’яталася протистоянням Івана Бобка та Миколи Ковталюка. Обидва зіграли по 90 хвилин, а Ковталюк записав до активу ефектну гольову передачу.

Азербайджан

Олександр Рибка та Сабаїл спромоглися відібрати очки в одного з лідерів – Нефтчі (1:1). Українець провів дуже класний матч, а єдиний гол пропустив після самострілу партнера.

Дмитро Безрук спостерігав з лави запасних за протистоянням Карабаха та Сабаха (0:0).

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