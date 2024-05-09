Заря пребывает в непростой кадровой ситуации, держась всего в трех очках от зоны переходных матчей. Подопечные Юрия Коваля не знают побед в четырех матчах кряду – и если за два достойных поражения от Шахтера команде нечего переживать, то ничьи с Полесьем и Оболонью в последних двух турах тревожат. Моментов почти не возникало, борьбу проиграли, а в последние полчаса активность окончательно просела.

С другой стороны, луганчане вновь продемонстрировали волевые качества, отыгравшись с Полесьем в меньшинстве. Тем не менее, вопросов не возникает разве что к Геррейру – нападающий делает разницу в УПЛ, забив 8 голов и отдав 3 ассиста. И это далеко не весь вклад в игру Зари, но одного Эдуардо для сохранения прописки в элите может быть маловато. Надо побеждать Колос.

Удастся ли это сделать? Тяжело сказать. Ковалевцы сменили тренера, назначив Александра Поздеева вместо прагматичного Ярослава Вишняка. Новый коуч известен по работе в U-19, где ставил современный позиционный футбол с хорошими атаками – вот только продемонстрировать его во время дебюта в УПЛ возможности не было. Колос в предыдущем туре наткнулся на Динамо.

Александр Поздеев, однако, сумел поставить чрезвычайно сильную оборону в среднем блоке, удержав достойные 0:0 в первом тайме. Затем его подопечные пропустили один гол, а за ним – еще четыре. Очевидно, что в других матчах должно быть лучше, но пока что Колос остается неизвестной величиной. Будет интересно посмотреть на развитие этого проекта.

Кадровая ситуация

Травмированы: Тотовицкий – Чурко

Дисквалифицированные: Безбородько – Азиангбе, Яцик

Ориентировочные составы на матч Колос – Заря

Колос: Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Ориховский, Демченко – Ильин, Ориховский, Топалов – Паулаускас

Заря: Сапутин – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух – Башич, Дрышлюк – Кирюханцев, Горбач, Антюх – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Трудно делать какие-то прогнозы на такие матчи. Колос – чистый лист с мощным составом. С ним можно поставить любой футбол, но для этого нужно время, которого у Александра Поздеева нет. Заря же слишком нестабильна.

В победу луганчан вообще не верится, однако уверенно ставить на поражение тоже не получается. Более-менее можно прогнозировать только небольшое количество голов, ведь Колос и Заря отличаются низкой результативностью. Как это часто бывает в их играх, забито будет меньше 2,5 голов.

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