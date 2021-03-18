У другому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар спробує відігратися після поразки Ромі (0:3). Анонс і прогноз на поєдинок читайте на "Футбол 24".

Шахтар – Рома

18 березня, 19:55. Київ, НСК Олімпійський

Головний арбітр: Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", а також на платформі oll.tv і MEGOGO. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Все або нічого. Під таким гаслом пройде матч-відповідь між колишньою та теперішньою командами Паулу Фонсеки. Виклик стосується, звичайно, Шахтаря, перед яким стоїть надскладне завдання – відіграти три м’ячі, але й на Рому, що потерпає у внутрішньому чемпіонаті, важливість моменту можна спроектувати.

"Вовкам" упродовж сезону критично бракує стабільності. Ось і зараз, після помпезного тріумфу над Шахтарем минулого четверга, Рома з тріском провалила вікенд, поступившись слабенькій Пармі – 0:2. Для "жовто-синіх" це була – на секундочку! – лише перша перемога у 2021 році! Вкрай недоречний ляп для римлян відкинув їх аж на шосту сходинку, чим скористалися Аталанта і Наполі. Битва за путівку в ЛЧ буде запеклою і далеко не факт, що закінчиться на користь Фонсеки та Ко.

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Натомість Шахтар зробив усе, щоб перепросити своїх прихильників за розгром у Вічному місті. На вихідних "гірники" розбомбили серйозного опонента – Десну – у чемпіонаті, чим підняли свій бойовий дух. Останніми днями багато розмов про те, що нічого неможливого не існує, що потрібно забити швидкий гол, а далі – справа психології і техніки тощо. Жодних занепадницьких настроїв – це правильно. Українському клубу нічого втрачати, тож психологічно йому буде простіше, аніж супернику, який побоюватиметься розгубити гандикап. А ось те, що столична влада буквально в останній момент позбавила Шахтар підтримки трибун - суттєвий мінус.

Не скажеш, що тиждень тому Рома володіла значною перевагою. Просто тоді господарі краще розпорядилися своїми моментами. Неприємним сюрпризом для підопічних Каштру стала жорстка силова манера римлян у єдиноборствах і велика кількість фолів. Португальський рефері Артур Діаш міг присікти цю хитрість на корені, вчасно роздавши 2-3 "гірчичники", проте утримався, чим зіграв на руку Ромі.

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Сподіваємося, наставник Шахтаря зробив правильні висновки після того побоїща. "Гірникам" потрібно зосередитися на швидких атаках і максимальній їхній ефективності, не боятися і не "вестися" на провокації. У тому, що італійці знову спробують зіграти "брудно", майже немає сумнівів. Також дуже важливо, аби ветерани атаки Шахтаря зберігали холодну голову. Істерики, страждальницькі гримаси Тайсона креативу не сприяють – лише демотивують молодших партнерів і звеселяють опонентів.

Ймовірно, стартовий склад "гірників" зазнає певних змін. На Олімпіко провалився молодий центрбек Вітао, тож, як варіант, можемо побачити іншу пару Кривцов – Бондар, натомість Матвієнко перейде на улюблений лівий фланг. Тим паче, після Риму біль у коліні знову відчув Ісмаїлі – жодних гарантій, що він зможе вийти на поле.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Майкон, Алан Патрік, Тете, Марлос, Тайсон, Мораєс

Рома: Пау Лопес, Манчіні, Кумбулла, Карсдорп, Крістанте, Пеллегріні, Вільяр, Спінаццола, Діавара, Майораль, Джеко

Не зіграють: Степаненко, Корнієнко, Малишев – Мхітарян, Жезус, Верету, Дзаньйоло, Смоллінг

Під питанням: Ісмаїлі, Сіпріану, Фернанду, Хочолава (усі – Шахтар)

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Оборона Роми – далеко не бездоганна. Умотивований Шахтар матиме не один шанс, щоб розпечатати ворота гостей. Можливо, це вдасться навіть у дебюті, що вкрай закрутило б інтригу. Але біда в тому, що оборона Шахтаря також не може похвалитися надійністю. Один гол Роми зніме абсолютно всі питання. Адже у такому випадку господарям доведеться відповідати одразу п'ятьма м’ячами.

До слова, букмекерські контори абсолютно не готові побачити Шахтар у чвертьфіналі. Коефіцієнт на прохід українського клубу коливається в межах числа 20. Так чи інакше, взяти реванш за римське приниження "гірники" просто зобов’язані.

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