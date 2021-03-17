"Никто не создаст такого давления на меня, как я сам. Мне не нужно давление извне. У меня есть ответственность и я добросовестно выполняю свою работу, свои обязанности. Отыграть у Ромы 3 мяча после первого матча будет очень сложно, но футбол – это игра возможностей. Мы сделаем все возможное, чтобы ухватиться за эту возможность. Отрабатывали ли мы что-то особенное на Рому? Да, отрабатывали.

Шахтер – Рома: где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы

Кто из наших игроков в перерыве римского матча сказал, что все знают, как играет Шахтер? Все знают, как играют другие команды. Все знают, как играет Сити, Ливерпуль, Реал. Думаю, игрок имел в виду, что именно в тот момент соперник нейтрализовал какие-то наши козыри. Но я вас спрошу... Почему 25 минут второго тайма мы полностью доминировали, создавали моменты? Почему мы обыграли Реал, расписали ничью с Интером? Все знают наш футбол, только когда мы проигрываем? Создается впечатление, что все все знают, кроме тренера команды. Пожалуй, такое правило футбола.

Верю ли я в камбэк против Ромы? Вы видели нашу игру с Динамо в Загребе? Все, я ответил. Я верю в своих игроков и в свою работу. Можно говорить что угодно, меня это все не интересует. Я очень сконцентрирован. Сегодня делается много лишнего, муссируется очень много лишнего. Люди выражают не свои мысли, а то, что они прочитали.

Как я познакомился с Фонсекой? Мы пересекались с Паулу уже несколько раз. Я был в Порту, когда он пришел туда главным тренером. Это была первая большая работа Фонсеки. Мы уже были знакомы. Можно сказать, дружили. Встречались, вместе завтракали, обсуждали различные футбольные моменты, ведь он был наставником первой команды, а я тренировал дубль. Затем у него все пошло не так хорошо в Порту. Меня поставили тренером первой команды вместо него. Впоследствии мы уже встретились здесь в Киеве. Я его выделял, следил за его работой", – сказал Каштру во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между "горняками" и "волками" состоится в четверг, 18 марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55.

Каштру "відправляють" у відставку, але його призначення у Шахтар повністю себе виправдало