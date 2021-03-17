"Перес может завтра сыграть, он в хорошей форме. Вероятно, я его задействую в матче с Шахтером. Беспокоят ли меня плохие цифры результативности форвардов Ромы? Я не волнуюсь из-за цифр, мои нападающие выполняют поставленные задачи, плодотворно работают.

Шахтер – Рома: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Завтрашний матч – это не Фонсека против Каштру, это поединок наших команд. Да, мы дружим, общаемся. Перекинулись словами после игры в Риме. Я болею за него, за его успехи с Шахтером. Но завтра и речи о дружественных отношениях быть не может.

Конечно, мы хотели бы завтра выиграть. Оборона и атака одинаково важны. Мы прекрасно понимаем, как трудно будет Шахтеру, если мы забьем хотя бы один гол на выезде. Поэтому мы не будем делать акцент на оборону, а приложим максимум усилий, чтобы поразить ворота Шахтера. В первом матче мы добились очень хорошего результата, но я знаю возможности Шахтера, знаю их самоотдачу. Поэтому мы не надеемся завтра получить результат малой кровью. Выложимся на максимум.

У меня было много положительных моментов в Шахтере. Каждый раз, когда мы выигрывали трофей в Украине, меня переполняли эмоции. А выигрывали мы много. Поэтому не могу выделить три самые памятные ситуации. У меня жена из Украины, сын наполовину украинец. Я очень привязан к этой стране.

Моя жена Катя – очень преданный болельщик Шахтера. Но после первого матча, когда я вернулся домой, она была очень довольна победой Ромы. Я считаю, что это нормально – болеть в такой ситуации за меня, своего мужа. В других случаях мы поддерживаем Шахтер, смотрим игры, следим за результатами. Желаю Шахтеру удачи во всех матчах, кроме матчей против Ромы.

Интерес Ромы к Роману Яремчуку не имеет ничего общего с правдой. Никаких переговоров с моим участием не было. Я знаю, что это за игрок, меня не удивляют слухи в прессе. Но так можно говорить и о каждом игроке Шахтера, приписывать интерес Ромы. В составе Шахтера много игроков уровня Серии А, но сейчас мы не интересуемся ни одним из "горняков". Могу подтвердить, что ранее был интерес к Тайсону, однако сейчас – нет", – сказал Фонсека во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между "горняками" и "волками" состоится в четверг, 18 марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55.

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