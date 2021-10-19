Шахтер – Реал Мадрид: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Шахтер в рамках 3-го тура группового этапа ЛЧ принимает мадридский Реал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Шахтер – Реал Мадрид начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили – Майкон, Алан Патрик – Тете, Педринью, Соломон – Фернандо
Запасные:
Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Родриго, Бензема, Винисиус
Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Начо, Асенсио, Марсело, Вальверде, Диас, Камавинга, Бланко, Гутьеррес