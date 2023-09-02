Стало известно расписание поединков "горняков" на групповом этапе самого престижного евротурнира.

Донецкий Шахтер стартует в группе Н Лиги чемпионов матчем с Порту 19 сентября, сообщает официальный сайт "горняков".

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Поединки с Барселоной состоятся в середине цикла и будут спаренными – 25 октября (на выезде) и 7 ноября (дома).

Полный календарь Шахтера в группе Н выглядит следующим образом:

1-й тур (19 сентября). Шахтер – Порту – 22:00

2-й тур (4 октября). Антверпен – Шахтер – 19:45

3-й тур (25 октября). Барселона – Шахтер – 19:45

4-й тур (7 ноября). Шахтер – Барселона – 19:45

5-й тур (28 ноября). Шахтер – Антверпен – 19:45

6-й тур (13 декабря). Порту – Шахтер – 22:00

Напомним, "горняки" будут принимать своих соперников в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион.

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