Украинский голкипер Артур Рудько продолжит карьеру в Шахтере, сообщает официальный сайт дончан.

Шахтер неожиданно пригласил экс-вратаря Динамо

31-летний вратарь присоединился к "горнякам" в статусе свободного агента. Контракт с футболистом рассчитан до завершения сезона-2023/24.

Напомним, Рудько – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру. На контракте в киевском клубе находился с 2009 по 2019 годы (за главную команду провел лишь 20 матчей). Выступал в аренде за Говерлу. После трех сезонов в кипрском Пафосе присоединился к Металлисту. Прошлый сезон на правах аренды провел в польском Лехе. Transfermarkt оценивает вратаря в 200 тысяч евро.

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