Шахтер продлил контракт с воспитанником на длительный срок, – СМИ
13:48 - Читати українською
Донецкий Шахтер стремится надолго сохранить форварда команды Георгия Судакова.
Соглашение "горняков" с юным нападающим рассчитано на 5 лет, информирует meta-ratings. Отметим, что официально о подписании нового контракта еще не объявлено.
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Отметим, что Георгий отметился первым голом во взрослой команде Шахтера в ворота Мариуполя в матче 8-го тура УПЛ.
К слову, "горняки" после победы над азовцами набрали 16 очков и поднялись на второе место чемпионата Украины.
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