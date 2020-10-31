Соглашение "горняков" с юным нападающим рассчитано на 5 лет, информирует meta-ratings. Отметим, что официально о подписании нового контракта еще не объявлено.

Шахтер – Мариуполь – 4:1 – видео голов и обзор матча

Отметим, что Георгий отметился первым голом во взрослой команде Шахтера в ворота Мариуполя в матче 8-го тура УПЛ.

К слову, "горняки" после победы над азовцами набрали 16 очков и поднялись на второе место чемпионата Украины.

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