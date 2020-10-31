Шахтар продовжив контракт із вихованцем на тривалий термін, – ЗМІ
13:45 - Читать на русском
Донецький Шахтар прагне надовго зберегти форварда команди Георгія Судакова.
Угода "гірників" із юним нападником розрахована на 5 років, інформує meta-ratings. Відзначимо, що офіційно про підписання нового контракту ще не оголошено.
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Зазначимо, що Георгій відзначився першим голом у дорослій команді Шахтаря у ворота Маріуполя в матчі 8-го туру УПЛ.
До слова, "гірники" після перемоги над азовцями набрали 16 очок та піднялись на друге місце чемпіонату України.
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