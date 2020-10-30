Шахтер всего три дня назад выступал в Лиге чемпионов, а во вторник "горняки" уже должны играть против Боруссии М. Учитывая тяжелый график, Луиш Каштру решился на широкую ротацию – в основе вышли Судаков, Вьюнник, Вакула, Сиприано и даже Витао. Пятов и основные центрбеки тоже получили игровое время, да и Тайсон с Аланом Патриком были на месте. Таким образом, на азовцев вышел полурезерв.

Остап Маркевич также был вынужден провести ротацию, однако ЛЧ здесь была ни при чем. По условиям аренды он не мог рассчитывать на 14 футболистов – как следствие, из основных исполнителей в старте появились только Тищенко, Чоботенко и Мишнёв. На скамейке запасных находилось всего три игрока, включая основного вратаря Гальчука.

Мариуполь в этом матче мог надеяться разве что на стандарты и неуверенность молодёжи Шахтера, однако не получил ни того, ни другого. Более того – до перерыва азовцы провели аж ноль ударов, а на свои ворота получили одиннадцать. Впрочем, первый момент случился на 14-й минуте – это Степаненко пробивал головой после подачи с углового. Кудрик вытащил мяч из левого нижнего угла, а добивание Вьюнника пришлось в штангу. На 21-й минуте эта же парочка организовала второй топ-момент: Степаненко подрезал передачу Тайсона на Вьюнника, в результате чего Богдан вышел один на один с Кудриком – впрочем, переиграть в ближнем бою голкипера он не сумел!

Кудрик спас и на 25-й минуте, потащив выстрел Вакулы с линии штрафной под перекладину. Вратарская игра так вдохновила Тищенко, что тот через несколько секунд при подаче с углового тоже решил попробовать – арбитр за высокие руки и попадание мяча в них почему-то свистнул пенальти. Тайсон его реализовал. 1:0.

Сразу же Шахтер мог забить второй гол, однако Кудрик оказал отчаянное сопротивление. На 27-й минуте он поймал удар Вакулы с правого края штрафной при контратаке 3-в-2, а на 30-й спас при выходе Алана Патрика один на один На 37-й Судаков с линии штрафной выстрелил мимо дальней штангм, а на 39-й он же пробивал с острого угла – Кудрик снова парировал. Впрочем, вечно это продолжаться не могло.

На 44-й минуте Вакула ворвалвся на правый край штрафной и пробил в защитника, мяч отскочил на линию к Вьюннику, а тот сбросил мяч под удар Судакову – Георгий же пробил в касание. Мяч от штанги влетел в ворота! 2:0. Именно с этим счётом команды и ушли на отдых.

Во втором тайме ожидался штурм ворот Пятова в исполнении разъярённых мастеров из Мариуполя, однако Шахтер неожиданно сам начал создавать моменты. Уже на 48-й минуте "горняки" могли устроить разгром: Вакула вошёл на правый край штрафной, качнул защитника и оказался на ударной позиции, после чего хитро прострелил на Судакова – впрочем, тот не смог обработать пас и пробить. На 53-й минуте Матвиенко головой направил мяч над перекладиной, замкнув навес Патрика, а на 56-й красивая комбинация Алана с Тайсоном и Судаковым завершилась вбеганием последнего в штрафную – и снова удар взял Кудрик.

Хитрый выстрел Сиприано с левого фланга в ближнюю девятку на 61-й также не стал проблемой для голкипера. Герой матча был очевиден, но Тищенко тоже хотел войти в историю поединка. Как следствие, на 65-й минуте он в собственной штрафной поставил подножку Тете, сменившего Вьюнника, а рефери свистнул пенальти. Алан Патрик уверенно его реализовал, хотя Кудрик угадал направление удара – 3:0. Этого Мариуполь стерпеть уже не мог, организовав гол: на 72-й минуте азовцы заработали стандарт в центре поля, Мишнёв сразу же исполнил передачу вперёд, а Сиприано проспал рывок Горбунова – как следствие, Сергей реализовал выход один на один с Пятовым! 3:1!

Впрочем, уже через три минуты Шахтер забил четвёртый гол: Матвиенко сделал лонгбол по левому флангу на Тайсона, а тот убежал от Фурсенко, вошёл в штрафную и пробил в дальний угол – 4:1. После этого "горняки" могли забить ещё, однако удар Тете с правого края штрафной взял Кудрик, а выстрел Болбата метров с 17-ти пролетел над перекладиной. Тете также мог расстреливать голкипера с линии вратарской, однако не попал по мячу. Последний реальный шанс отличиться упустил Мораес, который на 90-й минуте головой пробил под перекладину – Кудрик парировал.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Шахтера со счётом 4:1. Таким образом, "горняки" набрали 16 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице УПЛ. Мариуполь, имея в активе 11 зачётных баллов, держится на шестой строчке.