Гости имели огромные кадровые проблемы. Остап Маркевич не мог рассчитывать на игроков, арендованных у Шахтера. Таких в Мариуполе более десятка, поэтому на скамейке запасных оказалось всего три исполнителя.

Шахтер полурезервным составом разгромил Мариуполь – "горняки" вернулись на вторую позицию в УПЛ

Луиш Каштру тоже прибег к ротации, но разница в классе сказалась. "Горняки" без проблем разгромили своего соперника. Отдельно отметим гол Судакова после ассиста Вьюнника и дубль Тайсона.

Благодаря этой победе Шахтер набрал 16 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице УПЛ. Мариуполь, имея в активе 11 зачетных баллов, держится на шестой строчке.