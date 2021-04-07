Защитник Интернасьоналя Винисиус Тобиас может не перебраться в Шахтер в ближайшее время.

Клубы договорились о сумме трансфера, однако Шахтер переключился на другого игрока Интернасьоналя, утверждает Globoesporte.

Шахтер ощутимо улучшил свое предложение по Тобиасу

Интересно, что сейчас руководство Интернасьоналя даже больше заинтересовано в продаже Тобиаса, чем Шахтер в его приобретении. В украинском клубе понимают, что заполучить игрока смогут только следующей зимой, когда тому исполнится 18 лет, а потому приостановили переговоры.

"Горняки" также заинтересовались хавбеком Бруно Прашадесом. Журналист GZH Эдуардо Хаббард сообщает, что Шахтер сделал предложение в размере 7 млн евро, однако в самом клубе информацию не подтвердили.

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