В лагере донецкого клуба не сдаются в стремлении подписать защитника Интернасьоналя Винисиуса Тобиаса.

После первой провалившейся попытки договориться о трансфере Винисиуса Тобиаса Шахтер увеличил свое предложение до 5,5 млн евро плюс 1,5 млн бонусами, сообщает Globoesporte.

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СМИ отмечали, что в предыдущем запросе указывалась сумма 4 млн евро. Интернасьонал ценит своего 17-летнего таланта и хочет получить за защитника 10 млн. Не исключено, что в соглашение по Винисиусу Шахтер включит своего хавбека Тайсона, которого уже давно связывают с бразильским клубом.

Вероятно, что переговоры будут длительными, ведь полноценный трансфер будет возможен только в следующем году, когда Тобиасу исполнится 18 лет.

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