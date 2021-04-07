Шахтар призупинив переговори щодо юної зірки Інтернасьйонала
Захисник Інтернасьйонала Вінісіус Тобіас може не перебратись до Шахтаря найближчим часом.
Клуби домовились про суму трансферу, проте Шахтар переключився на іншого гравця Інтернасьйонала, стверджує Globoesporte.
Шахтар відчутно покращив свою пропозицію по Тобіасу
Цікаво, що наразі керівництво Інтернасьйонала навіть більше зацікавлене у продажу Тобіаса, ніж Шахтар у його придбанні. В українському клубі розуміють, що отримати гравця зможуть лише наступної зими, коли тому виповниться 18 років, а тому призупинили переговори.
"Гірники" також зацікавились хавбеком Бруно Прашадесом. Журналіст GZH Едуардо Габардо повідомляє, що Шахтар зробив пропозицію в розмірі 7 млн євро, проте у самому клубі інформацію не підтвердили.
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