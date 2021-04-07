Клуби домовились про суму трансферу, проте Шахтар переключився на іншого гравця Інтернасьйонала, стверджує Globoesporte.

Шахтар відчутно покращив свою пропозицію по Тобіасу

Цікаво, що наразі керівництво Інтернасьйонала навіть більше зацікавлене у продажу Тобіаса, ніж Шахтар у його придбанні. В українському клубі розуміють, що отримати гравця зможуть лише наступної зими, коли тому виповниться 18 років, а тому призупинили переговори.

"Гірники" також зацікавились хавбеком Бруно Прашадесом. Журналіст GZH Едуардо Габардо повідомляє, що Шахтар зробив пропозицію в розмірі 7 млн євро, проте у самому клубі інформацію не підтвердили.

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