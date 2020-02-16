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Шахтер принял решение относительно будущего Кирюханцева

17:00 133 Читати українською
Шахтер принял решение относительно будущего Кирюханцева
Игорь Кирюханцев / фото из открытых источников

Донецкий Шахтер определился с будущим своего защитника Игоря Кирюханцева, который прошел зимние тренировочные сборы с первой командой.

"Кирюханцев будет у нас до конца чемпионата. У него было повреждение, но он уже восстановился и выходил на поле. Вакула остался в расположении Шахтера", – цитирует главного тренера Мариуполя Александра Бабича zbirna.com.

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Напомним, оба игрока выступали за Мариуполь в первой части сезона. Кирюханцев сыграл 14 матчей в УПЛ, в которых забил 2 гола. В активе Вакулы 15 матчей, 3 гола и одна результативная передача.

Отметим, что недавно появилась информация об интересе к Вакуле со стороны клуба МЛС – хавбека хотят взять в аренду с правом выкупа.

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Александр Бабич Александр Бабич Игорь Кирюханцев Игорь Кирюханцев Владислав Вакула Владислав Вакула Шахтер Шахтер Мариуполь Мариуполь
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