Шахтер принял решение относительно будущего Кирюханцева

Донецкий Шахтер определился с будущим своего защитника Игоря Кирюханцева, который прошел зимние тренировочные сборы с первой командой.

"Кирюханцев будет у нас до конца чемпионата. У него было повреждение, но он уже восстановился и выходил на поле. Вакула остался в расположении Шахтера", – цитирует главного тренера Мариуполя Александра Бабича zbirna.com.

Вакула рассказал, что ему больше всего нравится в тренировках Шахтера

Напомним, оба игрока выступали за Мариуполь в первой части сезона. Кирюханцев сыграл 14 матчей в УПЛ, в которых забил 2 гола. В активе Вакулы 15 матчей, 3 гола и одна результативная передача.

Отметим, что недавно появилась информация об интересе к Вакуле со стороны клуба МЛС – хавбека хотят взять в аренду с правом выкупа.

"Не найкращий варіант": Маркевич назвав умови, при яких Шахтар пройде Бенфіку, і пояснив, чому Зеніт – це не команда