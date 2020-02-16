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Шахтар прийняв рішення щодо майбутнього Кирюханцева

16 лютого 17:00 2037 Читать на русском
Шахтар прийняв рішення щодо майбутнього Кирюханцева
Ігор Кирюханцев / фото з відкритих джерел

Донецький Шахтар визначився з майбутнім свого захисника Ігоря Кирюханцева, який пройшов зимові тренувальні збори з першою командою.

"Кирюханцев буде у нас до кінця чемпіонату. У нього було пошкодження, але він вже відновився і виходив на поле. Вакула залишився в розташуванні Шахтаря", – цитує головного тренера Маріуполя Олександра Бабича zbirna.com.

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Нагадаємо, обидва гравці виступали за Маріуполь у першій частині сезону. Кирюханцев зіграв 14 матчів в УПЛ, у яких забив 2 голи. В активі Вакули 15 матчів, 3 голи та одна результативна передача.

Зазначимо, що недавно з'явилася іформація про інтерес до Вакули з боку клубу МЛС – хавбека хочуть взяти в оренду з правом викупу.

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