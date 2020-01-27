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Вакула рассказал, что ему больше всего нравится в тренировках Шахтера

18:43 32 Читати українською
Вакула рассказал, что ему больше всего нравится в тренировках Шахтера
Владислав Вакула / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Владислав Вакула рассказал об особенностях тренировок под руководством Луиша Каштру.

"Процесс подготовки проходит хорошо, чувствую себя отлично. Есть небольшая крепатура, но для сборов это стандартная ситуация. Обычно первые пять дней втягиваешься, а потом привыкаешь к нагрузкам.

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Мне нравится, что у Луиша Каштру все занятия – с мячом, упражнения игровые и интересные. Помогают и контрольные матчи. Это такая нагрузка с повышенной ответственностью, после которой увереннее чувствуешь себя в официальных встречах. Рад, что принял участие в двух спаррингах: приятно играть с такими футболистами, рядом с ними набираюсь опыта", – цитирует Вакулу официальный сайт Шахтера.

Напомним, первую часть сезона 20-летний хавбек провел в аренде в Мариуполе. Недавно он заявил, что не исключает возвращения в команду Александра Бабича после тренировочных сборов с "горняками".

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Теги
Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру Владислав Вакула Владислав Вакула
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