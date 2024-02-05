Полузащитник Шахтера и олимпийской сборной Бразилии Марлон Гомес не сможет дебютировать за "горняков" в ближайшее время.

Марлон Гомес получил перелом левой малоберцовой кости в матче отбора к Олимпиаде-2024 против Венесуэлы и выбыл на 3-4 недели, сообщает издание Globo.

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ТаТоТаке уже уточнили в Шахтере сроки восстановления новичка "горняков". Все звучит не так страшно: "Перелома нет, и Марлон сможет вернуться к тренировкам через 2-3 недели, максимум". Более точный диагноз станет известен позже.

Напомним, Марлон Гомес – воспитанник клуба Васко да Гама, за первую команду которого дебютировал в июле 2022 года и в целом провел 45 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 ассиста. По информации инсайдеров, сумма его трансфера в Шахтер составила 12 млн евро, еще 4 млн предусмотрены бонусами.

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