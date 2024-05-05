Челси принимает Вест Хэм в рамках 36 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Вест Хэм стартует в 16:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно смотреть на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Ukraine.

Челси переиграл Тоттенхэм и сохраняет шансы на еврокубки – Мудрик получил высокую оценку, создав супершанс

Челси имеет ужасную кадровую ситуацию, однако последние два матча провел сильно: ничья с Астон Виллой и победа над Тоттенхэмом. "Синие" вернулись в борьбу за еврокубки. Сегодня дерби Западного Лондона против Вест Хэма, который идет рядом в таблице.

Михаил Мудрик пятый раз подряд выходит в старте на матч АПЛ.

Стартовые составы команд

Челси: Петрович – Чалоба, Силва, Бадиашиль, Кукурелья – Кайседо, Галлахер – Мадуэке, Палмер, Мудрик – Джексон.

Запасные: Беттинелли, Гюсто, Дисаси, Колуил, Гилкрист, Касадей, Стерлинг, Нкунку, Дейвид.

Вест Хэм: Ареоля – Цоуфал, Зума, Огбонна, Эмерсон – Соучек, Альварес – Боуэн, Пакета, Кудус – Антонио.

Запасные: Фабиански, Джонсон, Кресвел, Кейси, Эрзи, Ворд-Прауз, Корне, Мубама, Ингс.