"Мы поедем в Гамбург непосредственно со сборов. Это, конечно, один из недостатков для команд – не иметь официальных поединков. Официальные игры дают возможность набрать ритм до начала евроматчей.

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Бесспорно, это недостаток, но не надо искать оправдания, потому что мне это не нравится. Это вызов, и из-за этого вызова мы должны работать, чтобы сделать все, чтобы повернуть это в нашу пользу: благодаря готовности, благодаря свежести, благодаря желанию, а также благодаря стремлению играть на самом высоком уровне перед полным стадионом. И следовательно, это большой и интересный вызов для нас.

Относительно Марселя... Когда команда меняет тренера во время чемпионата, а это уже третий наставник с начала сезона, то она сначала в определенном хаосе, пока все не наладится. Они уже на пути к этому, ведь выиграли большинство поединков. Я заметил, что они также изменили стиль игры, поэтому это все интересные моменты, которые мы должны хорошо проанализировать и найти возможность их обойти.

У них очень хорошие индивидуальные футболисты, ведь это Марсель, в конце концов, они много вкладывают в эту команду. Это требовательный соперник при определенных обстоятельствах, особенно когда ты играешь на выезде, в Марселе. Могу сказать, что это специфические обстоятельства, я знаю это по опыту, но мы также хорошо выглядим. Это будет очень интересная игра", – цитирует Пушича официальный сайт "горняков".

Напомним, первый матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы против Марселя Шахтер проведет уже в четверг, 15 февраля. Поединок состоится в Гамбурге и стартует в 19:45. Ответный матч через неделю, 22 февраля.

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