В решающем туре квалификации на Олимпийские игры-2024 решилась судьба двух путевок. Результаты, обзор и видео голов читайте и смотрите на "Футбол 24".

Южная Америка, Олимпийские игры, финальная группа

Бразилия U-23 – Аргентина U-23 – 0:1

Гол: Гонду, 78

Парагвай U-23 – Венесуэла U-23 – 2:0

Голы: Гомес, 48, Перес, 75

Ярмоленко хочет сыграть за сборную Украины на исторической Олимпиаде – возникает дилемма справедливости

Бразилия в решающей битве за выход на Олимпиаду сошлась с Аргентиной. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в конце второго тайма – нападающий Аргентинос Хуниорс Лусиано Гонду оказался быстрее трех защитников "селесао" и головой замкнул в сетку после заброса во вратарскую площадку. Как следствие, Аргентина набрала 5 очков и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы.

Судьбу второй путевки разыгрывали между собой Парагвай и Венесуэла. Первых устраивала ничья, а вторым была необходима только победа. Парагвайцы решили не рисковать и перевыполнили задачу, забив два гола во втором тайме. Форвард Шахтера Кевин Келси, вышедший после перерыва, никоим образом не сумел помочь венесуэльцам. Семь очков, первое место и Парагвай едет в Париж в статусе лидера группы.

Напомним, летняя Олмипиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа в Париже.

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року