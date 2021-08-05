Манор Соломон получил повреждение в поединке 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов против Генка (2:1), где полузащитник отыграл лишь один тайм.

Шахтер планирует сыграть матч плей-офф Лиги чемпионов на стадионе Динамо, – источник

По информации официального сайта Шахтера, врачи диагностировали у 22-летнего израильтянина разрыв связок голеностопного сустава, из-за которого Манор будет вынужден провести под наблюдением медиков две недели.

Напомним, следующий поединок "горняков" будет против Александрии, а уже 10 августа команда Де Дзерби сыграет ответный матч ЛЧ с Генком.

Шахтер победил Генк: позиционные проблемы "горняков", удачные решения Де Дзерби и хорошие шансы на плей-офф ЛЧ