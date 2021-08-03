Шахтер с 2016-го года не знал матчей квалификации Лиги чемпионов. Последний опыт "горняков" в отборе к турниру был травматическим – дончане под руководством Пауло Фонсеки вылетели сразу в 3-м раунде, сгорев Янг Бойз. На этот раз жребий свел "оранжево-черных" с Генком. В предыдущем чемпионате Бельгии этот коллектив проиграл золото только по дополнительным показателям.

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Старт нового сезона разочаровывал бельгийских "шахтеров" (3 матча, 0 побед, 8 пропущенных голов), но матч ЛЧ в родных стенах и статус лучшей атаки прошлого чемпионата Бельгии (82 гола в 40 матчах) давал хозяевам надежду на проход. 33 гола в том первенстве забил 2-метровый нигериец Онуачо, которого, несмотря на конфликт с руководством, сегодня выпустили в основе. В целом, состав Генка на матч оказался прогнозируемым.

Роберто Де Дзерби, в свою очередь, удивил. Во-первых, в основе Шахтера вышло всего два украинца – Трубин и Матвиенко. Во-вторых, Матвиенко вышел на позиции левого фулбэка, хотя на сборах и в первых турах УПЛ в этой роли наигрывали Корниенко и Исмаили (оба сели в запас). Место центрбэка, соответственно, занял Витао. В-третьих, в опорной зоне не нашлось места Степаненко. В конце концов, странно выглядела одновременное наличие в старте Тете и Педринью – двух правых вингеров. Последний действовал в центре под нападающим.

Первые 20 минут матча оказались довольно тяжелыми для просмотра. Шахтер сразу же захватил мяч под контроль и начал проводить короткие перепасовки, держа владение на уровне 65% игрового времени. Дончане пытались организовать выход в позиционную атаку через стартовую формацию 2 + 3 (2 центрбека и сверху опорники и один из вингеров), а фулбэки в этот момент открывались в высоких позициях. Атакующие хавбеки при этом открывались в центр.

Подобная структура должна была провоцировать разрывы в линиях Генка, но бельгийцы круто прессинговали один-в-один. Кроме того, "горнякам" не хватало скорости – очень часто случались эпизоды, когда подопечные Роберто Де Дзерби в прямом смысле останавливались в центре поля на несколько секунд, ожидая варианты для открываний. Как следствие, контроль мяча со стороны Шахтера был стерильным, а моментов не возникало.

В первые 20 минут можно вспомнить только дальний неточный удар Тете и его же слабоватый выстрел с линии штрафной после обыгрыша с Соломоном в стеночку. Генк пытался отвечать фланговыми контрвыпадами, пользуясь отсутствием давления на вингеров при прессинге со стороны дончан. Несколько раз "шахтеры" завершали свои прорывы подачами, но ни одну из них замкнуть не удалось.

Интереснее стало в середине первого тайма, когда Шахтер подстроился под соперника и начал выходить на ударные позиции. Уже на 25-й минуте "горняки" должны были открывать счет в результате передачи Педринью на левый край штрафной и выстрела Соломона в ближний угол – Вандервордт парировал! На 31-й Педринью неплохо приложился с дистанции (выше ворот), а на 35-й Тете получил скидку от Траоре и пробил метров с 20-ти – удар накрыли. Кроме того, у подопечных Роберто Де Дзерби прошло несколько неплохих рывков к штрафной без завершения.

Не забиваешь ты – забивают тебе. На 38-й минуте неудачный вынос от Трубина и потеря подбора на своей половине завершилась передачей к линии штрафной на Онуачу и его обыгрышем с партнерами. В итоге мяч оказался на правом фланге, откуда Ито выполнил подачу на границу вратарской площадки – Онуачу же, продавив Витао и Майкона, замкнул головой. 0:1! После этого Генк поймал кураж, организовав еще несколько атак, однако Шахтеру удалось уйти на перерыв при минимальном отставании в счете.

В раздевалке Роберто Де Дзерби пришлось заменить Соломона, Манор получил повреждение. Вместо него на поле вышел Алан Патрик. Эта замена окончательно выключила из атаки Шахтера левый фланг, однако правый на старте второго тайма начал разрывать оборону Генка. Уже на 50-й минуте Додо качнул защитника и отдал пас на линию штрафной под удар Майкону (его накрыли), а на 52-й он же обыграл оппонента на правом краю и покатил на 11 метров – Майкон оттуда мощно пробил в касание, но мяч пролетел над дальней девяткой!

Наказание за расточительность могло прилететь уже через минуту: Муньос поборолся за заброс в штрафную и головой сбросил мяч на Онуачу, а тот выстрелил с разворота метров с десяти – Трубин спас Шахтер! Впрочем, данный эпизод ничего в общей картине матча не изменил. Генк больше не заострял, а Шахтер сразу же провел несколько атак в ответ с прострелами в штрафную. Маркос Антонио и Тете завершали их ударами с близкой дистанции, но попасть в ворота им не удалось.

В конце концов, "горняки" догрызли бельгийцев. На 61-й минуте Педринью ворвался на левый край штрафной и получил по ногам от Муньоса, а рефери сразу же назначил пенальти – Тете же взялся его выполнять. Вандерворт угадал направление удара бразильцам с "отметки", но спасти от гола не смог. 1:1!

Следующие 15 минут обе команды взяли на перезагрузку. Роберто Де Дзерби сразу же после пенальти снял с игры Тете и Матвиенко, бросив в бой Марлоса и Исмаили, а несколько позже вместо Маркоса Антонио вышел Степаненко. Джон ван ден Ром, в свою очередь, выпустил нападающего Торстведта, усадив в запас атакующего хава Трезора. Замены сбивали темп игры, а еще больше его замедляли фолы – с 66-й по 70-ю минуты на желтые карточки сели Марлон, Майкон и Тортсведт.

На 70-х минутах Генк проснулся, едва не забив второй гол. Так, на 73-й Ито выполнил опасную подачу в штрафную, которую Трубин не без проблем выбил кулаками, на 77-й японец остро прострелил во вратарскую (без завершения). На 78-й же болельщики Шахтера схватились за сердце, ведь Ито, накрутив двух защитников, мощно пробил в дальний угол метров с восьми – Трубин спас "горняков"!

Этот эпизод еще долго будут обсуждать в бельгийских СМИ, ведь Ито мог принести победу. Японец, однако, не сумел отличиться, а уже на 83-й минуте Шахтер продемонстрировал класс: Марлос выполнил шикарную диагональ на дальнюю штангу, а Исмаили, опередив Муньоса, выполнил передачу в касание вдоль вратарской – ее замкнул Алан Патрик. 1:2! Все три замены Роберто Де Дзерби создали это взятие ворот.

Джон ван ден Бром бросился спасать поединок, подняв со скамейки двух запасных атакующих полузащитников (Дессерса и Ейтинга). Шахтер отошел назад, выпустив Дентинью для контратак, но на 88-й минуте Генк едва не спасся от поражения – Ито снова выполнил прекрасный навес, а Артеага замкнул на дальней штанге. К счастью для "горняков", фулбек пробил очень неточно. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу дончан.

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