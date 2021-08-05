Прикрі новини отримав Роберто Де Дзербі від медперсоналу Шахтаря.

Манор Соломон зазнав пошкодження у поєдинку 3-го туру кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Генка (2:1), де півзахисник відіграв лише один тайм.

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За інформацією офіційного сайту Шахтаря, лікарі діагностували у 22-річного ізраїльтянина розрив зв'язок гомілковостопного суглоба, через який Манор буде змушений провести під наглядом медиків два тижні.

Нагадаємо, наступний поєдинок "гірників" буде проти Олександрії, а вже 10 серпня команда Де Дзербі зіграє матч-відповідь ЛЧ з Генком.

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