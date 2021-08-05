Шахтер обратился к Динамо относительно возможности проведения поединка плей-офф ЛЧ на стадионе имени Лобановского, сообщает Telegram канал Динамо Киев Inside.

Шахтер подыскал замену НСК Олимпийский для потенциального матча за групповой этап Лиги чемпионов

Напомним, НСК Олимпийский, который использует Шахтер, будет занят подготовкой концерта ко Дню Независимости Украины. Также была информация, что "горняки" рассматривают вариант с ОСК Металлист.

Шахтер пока не пробился в плей-офф Лиги чемпионов, подопечным Де Дзерби еще нужно сыграть ответный матч с Генком (результат первого поединка 2:1). Потенциальным соперником Шахтера будет победитель пары Монако – Спарта (первый матч 2:0).

Шахтер победил Генк: позиционные проблемы "горняков", удачные решения Де Дзерби и хорошие шансы на плей-офф ЛЧ