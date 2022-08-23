После полномасштабного вторжения россии Шахтер потерял почти всех легионеров. Остался только Лассина Траоре, однако буркинийский форвард, как и новичок Зубков, не попал в заявку на игру. Более того, впервые за последние 20 лет "горняки" начали сезон без бразильцев.

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Зато в стартовом составе команды Йовичевича появились и Петряк, и экс-днепрянин Лукас Тейлор. Оба только что подписали контракты с донецким клубом. Отметим, что Металлист 1925 довольно неожиданно стал самой успешной командой УПЛ в летнее межсезонье. В 9 спаррингах харьковчане одержали 8 побед с общей разницей мячей 27-4.

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Шахтер мог открывать счет уже на 9-й минуте. Совсем чуть-чуть не повезло Мудрику, который после передачи Михайличенко пробил мимо дальней стойки. Потом уже Судаков вкусно приложился из-за пределов штрафной – Мозиль отбил перед собой, но со второй попытки зафиксировал сферу.

Хозяева чудом не пропустили на 13-й, и у этого чуда есть имя и фамилия – Анатолий Трубин. Голкипер Шахтера исполнил невероятный сейв на линии после удара в упор головой от Русина. В этом эпизоде ​​следует отметить и филигранный навес Ременюка слева. Мудрик тут же ответил дальним ударом, а Мозиль своей неуверенной игрой подарил шанс Петряку на добивании. Однако у экс-вингера Фехервара ничего не получилось – хило и прямо в руки киперу.

До середины первого тайма харьковчане почти не уступали "горнякам" по остроте, трижды заставляя Трубина вступать в игру. И все же Шахтер атаковал интереснее. На 29-й минуте Мозиль вовремя сократил дистанцию ​​и не позволил отличиться Сикану. Последний завершал красивую трехходовку с участием Матвиенко и Судакова.

Мудрик был активнейшим игроком хозяев в атаке. Звездный вингер пробивал при любой возможности, выполнял стандарты, пытался обыгрывать, хотя и с некоторыми проблемами. В конце концов штрафной в исполнении "десятки" Шахтера чуть не завершился голом Кривцова перед перерывом. Опытный центрбэк легко выиграл воздух, но промахнулся с нескольких метров. 0:0 после стартовых 45 минут.

В перерыве обошлось без замен, а старт второго тайма снова начался с дальних ударов "горняков". Степаненко и Судакову не хватило точности. Тот же Судаков классно отозвался на оригинальную передачу Мудрика пяткой, но попал в боковую сетку.

На 60-й минуте Йовичевич провел двойную замену: Сикан уступил место Тотовицкому, а Судаков – Бондаренко. 22-летний форвард дважды пробивал с выгодных позиций, но каждый раз попадал в соперника. Металлист 1925 прижался к собственным воротам. Если в первом тайме команда Кривенцова еще пыталась отвечать, после перерыва мы увидели игру с односторонним движением.

Мудрик был близок к шедевру, эффектно попав в поперечину с левого края штрафной. Еще дважды он неудачно выполнил перспективные штрафные, в обоих случаях – выше ворот. Сменивший Петряка Очеретько мог вырывать победу для Шахтера в эндшпиле. Михайличенко снова прекрасно навесил, а юный хавбек пробил рядом со штангой. В итоге Шахтер с тотальным игровым преимуществом (20 ударов, 8 в створ) теряет очки уже на старте сезона.