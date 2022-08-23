Поскольку первый матч нового сезона УПЛ проводится в День Государственного флага Украины, то перед началом игры подняли уникальное знамя, сообщает Sport.ua. Именно с ним во время полуфинального матча Олимпиады-1976 в Монреале между сборными ГДР и СССР выбегал украинец Даниил Мигаль.

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"В вышиванке и с сине-желтым флагом он станцевал гопак. Он всегда мечтал передать этот флаг в Украину. Сегодня это наконец произошло. И этот легендарный флаг поднят сегодня на открытии чемпионата Украины по футболу", – отметил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств.

Добавим, что Шахтер и Металлист 1925 начали матч в 13:00. После первого тайма команды не смогли отличиться голами.

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