Після повномасштабного вторгнення росії Шахтар втратив майже усіх легіонерів. Залишився лише Лассіна Траоре, проте буркінійський форвард, як і новачок Зубков, не потрапили у заявку на гру. Ба більше, вперше за останні 20 років "гірники" розпочали сезон без жодного бразильця.

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Зате у стартовому складі команди Йовічевіча з'явилися і Петряк, і екс-дніпрянин Лукас Тейлор. Обидва щойно підписали контракти з донецьким клубом. Зазначимо, що Металіст 1925 доволі несподівано став найуспішнішою командою УПЛ у літнє міжсезоння. У 9 спарингах харків’яни здобули 8 перемог з загальною різницею м'ячів 27-4.

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Шахтар міг відкривати рахунок вже на 9-й хвилині. Зовсім трішки не пощастило Мудрику, який після передачі Михайліченка пробив повз дальню стійку. Згодом Судаков смачно приклався з-за меж штрафного – Мозіль відбив перед собою, але з другої спроби таки зафіксував сферу.

Господарі дивом не пропустили на 13-й, і в цього дива є ім'я та прізвище – Анатолій Трубін. Голкіпер Шахтаря виконав неймовірний сейв на лінії після удару впритул головою від Русина. У цьому епізоді потрібно відзначити і філігранний навіс Ременюка зліва. Мудрик тут же відповів дальнім ударом, а Мозіль своєю невпевненою грою подарував шанс Петряку на добиванні. Однак у екс-вінгера Фехервара нічого не вийшло – кволо і прямісінько у руки кіперу.

До середини першого тайму харків'яни майже не поступалися "гірникам" за гостротою, тричі змушуючи Трубіна вступати у гру. Та все ж Шахтар атакував цікавіше. На 29-й хвилині Мозіль вчасно скоротив дистанцію і не дозволив відзначитись Сікану. Останнній завершував красиву триходівку за участі Матвієнка та Судакова.

Мудрик був найактивнішим гравцем господарів в атаці. Зірковий вінгер пробивав за першої-ліпшої нагоди, виконував стандарти, намагався обігрувати, хоча й з деякими проблемами. Зрештою, штрафний у виконанні "десятки" Шахтаря ледь не завершився голом Кривцова перед перервою. Досвідчений центрбек легко виграв повітря, але промахнувся з кількох метрів. 0:0 після стартових 45-и хвилин.

У перерві обійшлося без замін, а старт другого тайму знову розпочався з дальніх ударів "гірників". Степаненку і Судакову забракло влучності. Той же Георгій класно відгукнувся на оригінальну передачу Мудрика п'ятою, але влучив у бокову сітку.

На 60-й хвилині Йовічевіч провів подвійну заміну: Сікан поступився місцем Тотовицькому, а Судаков – Бондаренку. 22-річний форвард двічі пробивав з вигідних позицій, але щоразу влучав у суперника. Металіст 1925 притиснувся до власних воріт. Якщо у першому таймі команда Кривенцова ще намагалася відповідати, то після перерви ми побачили гру з одностороннім рухом.

Мудрик був близьким до шедевру, ефектно влучивши у поперечку з лівого краю штрафного. Ще двічі він невдало виконав перспективні штрафні, у обох випадках – вище воріт. Очеретько, який замінив Петряка, міг виривати перемогу для Шахтаря в ендшпілі. Михайліченко знову прекрасно навісив, а юний хавбек пробив поруч зі стійкою. У підсумку Шахтар з тотальною ігровою перевагою (20 ударів, 8 у площину) втрачає очки вже на старті сезону.