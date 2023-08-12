Бондаренко за удаление в поединке против Вереса получил дисквалификацию на 2 матча, но один из них – условно, сообщает официальный сайт УАФ.

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Аналогичное наказание досталось защитнику Полесья Богдану Кушниренко за грубое нарушение в поединке с СК Днепр-1.

Таким образом, Бондаренко пропустит поединок против Александрии (14 августа) и сможет помочь в игре с Кривбассом. Кушниренко же не сыграет против ЛНЗ (18 августа) и вернется на поле в матче с Александрией.

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