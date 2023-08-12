Рух на последних минутах одержал победу над Полесьем(1:0) в матче 3-го тура УПЛ. Читайте отчет о встрече Полесье – Рух на "Футбол 24".

В поединке сошлись команды, которые солидно начали сезон. Рух вообще одержал две победы в 2 матчах, а Полесье имеет победу и поражение за 2 тура. Но сегодня первая половина прошла сухо и почти без моментов, хотя новичок УПЛ был острее. Ледвий дважды спасал, сначала после удара головой Чоботенко, а позже остро пробил Кравченко.

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После перерыва Полесье продолжало создавать больше опасности, но могло и пропустить – Сапуга головой замыкал навес с фланга, но Бойко парировал удар с близкого расстояния. После этого момента экс-вратарь Динамо о чем-то общался с судьей, приобняв его.

Денис на 77 минуте едва не привез гол в собственные ворота, отдав неточную передачу в касание – игроки Руха не воспользовались эпизодом. Полесье после этого прижало львовян к собственным воротам, однако с большим количеством навесов справился Ледвий. Рух все же оказался более настойчивым: Климчук классно навесил на дальнюю штангу, а Квасница в касание замкнул.

Таким образом, Рух набрал 9 очков и стал единоличным лидером УПЛ после 3 туров (Динамо и Шахтер не играли свои поединки). Полесье с 3 пунктами расположилось на 10 строчке.

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