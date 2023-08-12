Бондаренко за вилучення в поєдинку проти Вереса отримав дискваліфікацію на 2 матчі, але один з них – умовно, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Аналогічне покарання дісталось захиснику Полісся Богдану Кушніренку за грубе порушення в поєдинку з СК Дніпро-1.

Таким чином, Бондаренко пропустить поєдинок проти Олександрії (14 серпня) та зможе допомогти у грі з Кривбасом. Кушніренко ж не зіграє проти ЛНЗ (18 серпня) і повернеться на поле в матчі з Олександрією.

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