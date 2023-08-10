Голкипер Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин сменил УПЛ на португальскую Примейру.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин официально стал игроком португальской Бенфики, сообщает пресс-служба "орлов". Вратарь подписал контракт с клубом на 5 лет – до лета 2028-го.

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Бенфика заплатила Шахтеру за Трубина 10 миллионов евро. Еще миллион "горняки" могут заработать в виде бонусов. Шахтер также получит 40% от дальнейшей продажи голкипера.

В контракте Анатолия Бенфика прописала огромную клаусулу – 100 миллионов евро. Столько придется выложить потенциальному покупателю Трубина, чтобы не вести переговоры с португальцами.

Напомним, долгое время фаворитом в борьбе за украинца называли Интер, однако миланский клуб отказался выполнять условия Шахтера и планировал через год забрать Анатолия бесплатно. "Горняки", обученные горьким опытом финансовых потерь из-за "правила ФИФА", решили сыграть на опережение.

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