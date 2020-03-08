Шахтер потерял двух основных хавбеков перед матчами с Вольфсбургом, – СМИ

"Горняки" получили серьезные кадровые проблемы перед матчами 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

Травму мениска получил Тарас Степаненко, информирует Football.ua. Из-за повреждения он не попал в заявку Шахтера на сегодняшний матч 22 тура УПЛ против Колоса, а также не сыграет с Вольфсбургом в четверг.

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Срок восстановления Степаненко пока неизвестен, но он, скорее всего, пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы. Также существует вероятность, что хавбек пропустит мартовские спарринги сборной Украины против Франции и Польши.

Проблемы со здоровьем имеет Виктор Коваленко. Хавбек недавно вернулся в общую группу "горняков" после травмы задней поверхности бедра, но на одной из тренировок почувствовал дискомфорт. В программе Тур Online сообщили, что он, скорее всего, не сыграет в первом матче против Вольфсбурга.

Напомним, Шахтер встретится с немецкой командой 12 и 19 марта.

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