Представитель Шахтера: По ажиотажу матч с Вольфсбургом можно сравнить с Манчестер Сити

Начальник отдела продаж донецкого Шахтера Александр Мурадов рассказал о ходе продажи билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

"Как правило, продажа делится на несколько этапов. Приоритетный период продаж мы предоставляем нашим владельцам абонементов, а затем начинается свободный сбыт.

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Матч с Вольфсбургом – не исключение. Было два дня приоритетной продажи, а потом с понедельника началось свободное распространение билетов. По динамике продаж могу сказать, что мы уже практически приблизились к 10 тысячам проданных пропусков.

Мы каждый раз сравниваем динамику и ажиотаж на этот матч можно сравнить с поединком против Манчестер Сити. Это уровень Лиги чемпионов, большой интерес болельщиков, что и отражается на продажах", – сказал Мурадов в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, первый поединок против Вольфсбурга в рамках 1/8 финала Лиги Европы Шахтер проведет на выезде 12 марта в 22:00. Ответный матч пройдет в Харькове за неделю, 19 марта, в 19:55.

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