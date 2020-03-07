Вольфсбург перед игрой с Шахтером сдержал одного из лидеров Бундеслиги – экс-динамовец мог стать героем

Соперник Шахтера по 1/8 Лиги Европы расписал нулевую ничью с РБ Лейпциг в 25 туре Бундеслиги. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Обе команды в последнее время набрали хорошую форму, однако в прошлом туре не впечатлили. Вольфсбург спас ничью со скромным Унионом, а Лейпциг, показав посредственный футбол, поделил очки с Байером и отпустил Баварию на вершине Бундеслиги. "Волки" на следующей неделе примут Шахтер в 1/8 финала Лиги Европы, а РБ сыграет с Тоттенхэмом в ЛЧ.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

Лейпциг взял мяч под контроль, но моменты на старте встречи создавал Вольфсбург. Хозяева очень быстро доводили атаки до ударов. Отавио и Мехмеди размяли Гулачи, а вот Вегхорст проигрывал силовую борьбу защитникам – ему не позволяли выйти на ударную позицию.

РБ долгое время не мог пройти средний блок "волков" и вообще ничего создавал впереди. Острейшими были подключения Анхелиньо, который пытался находить партнеров в штрафной. Именно экс-конкурент Зинченко имел лучший шанс открыть счет, однако, убрав Штеффена, не пробил нормально правой.

Это был один из редких случаев, когда Лейпциг передачами в касание прорезал оборону Вольфсбурга. Вторую подобную атаку завершал другой латераль "быков" Нкунку – заблокировали. Еще можно вспомнить неточный удар Поульсена, однако в целом гости слабо провели первую половину встречи.

Мехмеди непосредственно перед перерывом имел три возможности вывести Вольфсбург вперед. Бывший динамовец классно открылся под разрезной пас Отавио, потом покатил в створ с линии штрафной, а затем головой замыкал подачу с фланга. Во всех случаях Гулачи был на месте.

Нельзя сказать, что во втором тайме Лейпциг кардинально преобразился, но заметно лучше начал проходить первую линию обороны "волков" и в то же время уже не привозил атаки на свои ворота. На удары Поульсена, Забитцера и Форсберга хозяева ответили дальними неточными выстрелами Вегхорста и Арнольда.

Юлиан Нагельсманн усилил игру заменами Вернера (не вышел в старте из-за проблем со здоровьем) и Ольмо. Оливер Гласнер наоборот снял острого, но наименее дисциплинированного в команде Мехмеди.

Вольфсбург все больше концентрировался на сохранении ничейного счета и в итоге своего добился. Лейпциг так и не нашел способа пробить Кастельса. Ближе всех к голу были Нкунку и Шик, но и там голкипер сыграл прекрасно. На противоположном конце поля отличный шанс упустил Шлагер.

РБ набрал 50 очков и остался вторым в турнирной таблице – Бавария имеет +2 и игру в запасе. Вольфсбург с 36 баллами занимает седьмую строчку.