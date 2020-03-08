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Шахтар втратив двох основних хавбеків перед матчами з Вольфсбургом, – ЗМІ

17:33 1439 Читать на русском
Шахтар втратив двох основних хавбеків перед матчами з Вольфсбургом, – ЗМІ
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

"Гірники" отримали серйозні кадрові проблеми перед матчами 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

 

Травму меніска отримав Тарас Степаненко, інформує Football.ua. Через пошкодження він не потрапив до заявки Шахтаря на сьогоднішній матч 22 туру УПЛ проти Колоса, а також не зіграє з Вольфсбургом в четвер.

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Термін відновлення Степаненка поки що невідомий, але він, скоріш за все, пропустить обидва матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Також існує ймовірність, що хавбек пропустить березневі спаринги збірної України проти Франції і Польщі.

Проблеми зі здоров'ям має Віктор Коваленко. Хавбек нещодавно повернувся до загальної групи "гірників" після травми задньої поверхні стегна, але на одному з тренувань відчув дискомфорт. У програмі Тур Online повідомили, що він, найімовірніше, не зіграє у першому матчі проти Вольфсбурга.

Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з німецькою командою 12 та 19 березня.

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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Вольфсбург - Шахтар
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