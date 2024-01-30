Выступления украинца привлекли внимание многих европейских клубов. В частности, в трансфере Судакова заинтересован туринский Ювентус.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в последние дни представители итальянского клуба работали над подписанием Георгия. Ювентус предложил аренду с обязательством выкупа, привязанного к квалификации к следующей Лиге чемпионов. Впрочем, Шахтер требует, чтобы выкуп был обязательным без всяких "но", а сумма трансфера "достаточно значительной". "Горняки" хотят получить за Судакова более 40 миллионов евро.

Ранее была информация, что Ювентус ограничится в зимнее трансферное окно только покупкой защитника Тьягу Джало. Впрочем, туринцы снова изменили свое мнение и попытаются уговорить Шахтер.

Напомним, что Георгий Судаков сыграл за "горняков" в текущем сезоне в 18 матчах, в которых забил три гола и отдал один ассист. Действующее соглашение украинца с клубом действует до лета 2028 года.

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