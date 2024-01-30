Виступи українця привернули увагу багатьох європейських клубів. Зокрема, у трансфері Судакова зацікавлений туринський Ювентус.

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Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, в останні дні представники італійського клубу працювали над підписанням Георгія. Ювентус запропонував оренду із зобов'язанням викупу, прив'язаного до кваліфікації до наступної Ліги чемпіонів. Утім, Шахтар вимагає, щоб викуп був обов'язковим без жодних "але", а сума трансферу "досить значною". "Гірники" хочуть отримати за Судакова понад 40 мільйонів євро. Нещодавно Сергій Палкін заявив, що Шахтар відхилив вказані 40 млн від одного з клубів Європи.

Раніше була інформація, що Ювентус обмежиться в зимове трансферне вікно лише купівлею захисника Тьягу Джало. Утім, туринці знову змінили свою думку і спробують вмовити Шахтар.

Нагадаємо, що Георгій Судаков зіграв за "гірників" у поточному сезоні у 18 матчах, в яких забив три голи та віддав один асист. Чинна угода українця з клубом діє до літа 2028 року.

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