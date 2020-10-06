Шахтер провел тщательную проверку всей команды после выявленного COVID-19 у Пятова и Степаненко.

Повторные тесты всех игроков оказались отрицательными, информирует официальный сайт донецкого клуба.

Игроки Шахтера могут вернуться в сборную Украины перед матчами против Германии и Испании

После поединка с Десной коронавирус обнаружили у Тараса Степаненко и Андрея Пятова. Остальных членов команды сразу изолировали, что не позволило поехать в сборную Украины вызванным "горнякам". Пока клуб не снимает все ограничения, а на четверг (8 октября) запланировано дополнительное тестирование.

К слову, двое легионеров Шахтера все же отправились в лагеря своих сборных: Соломон попытается помочь в Лиге наций Израилю, а Хочолава – Грузии.

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