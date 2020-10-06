Сборная Украины все же сохраняет надежду на помощь игроков Шахтера в топ-матчах Лиги наций.

"Довызов других игроков на матч с Францией не планируется. В сборной надеются, что игроки Шахтера присоединятся к команде, если второе тестирование покажет отрицательный результат.

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Никто не ожидал, что сборная окажется в такой ситуации без группы основных футболистов. Главный тренер и футболисты поддерживают связь с "горняками". Все переживают за их самочувствие", – заявил журналист Виталий Плецан в эфире программы "Оставайся с Футболом".

Напомним, Андрей Пятов и Тарас Степаненко сдали положительные тесты на коронавирус, поэтому Шахтер не рискнул отпускать своих игроков в лагерь сборной. Сегодня должны появиться результаты повторной проверки всей донецкой команды.

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