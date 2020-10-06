Шахтар провів ретельну перевірку всієї команди після виявленого COVID-19 у Пятова та Степаненка.

Повторні тести всіх гравців виявилися негативними, інформує офіційний сайт донецького клубу.

Гравці Шахтаря можуть повернутися в збірну України перед матчами проти Німеччини та Іспанії

Після поєдинку з Десною коронавірус виявили у Тараса Степаненка та Андрія Пятова. Решту команди відразу ізолювали, що не дозволило поїхати до збірної України викликаним "гірникам". Наразі клуб не знімає всі обмеження, а на четвер (8 жовтня) заплановане додаткове тестування.

До слова, двоє легіонерів Шахтаря все ж вирушили у табори своїх збірних – Соломон спробує допомогти в Лізі націй Ізраїлю, а Хочолава Грузії.

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