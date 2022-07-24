Сегодня, 24 июля, Шахтер приступил к работе на сборе в Нидерландах после выходного, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

Аякс отменил спарринг из-за коронавируса – поединок с Шахтером через три дня

В общую группу вернулись Сергей Кривцов и Артем Бондаренко, частично вместе с партнерами тренируются Лассина Траоре и Невен Джурасек.

Николай Матвиенко работает по индивидуальной программе. Игор Йовичевич продолжает активно вовлекать в процесс игроков юношеского состава.

Команда провела двустороннюю игру, в которой отличились Андрей Кулаков, Владислав Вакула и Даниил Сикан. После окончания основной сессии некоторые футболисты, среди которых и Михаил Мудрик, остались на поле, чтобы раздельно поработать с главным тренером над ударами по воротам.

Напомним, уже во вторник, 26 июля, Шахтер проведет благотворительный поединок против Аякса в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Встреча состоится в Амстердаме на Йохан Кройф Арене. Начало в 21:00.

Шахтер расписал яркую ничью в дебютном матче Йовичевича – 6 голов, камбэк после провала, кадровые эксперименты