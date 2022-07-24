Сьогодні, 24 липня, Шахтар приступив до роботи на зборі в Нідерландах після вихідного, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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До загальної групи повернулись Сергій Кривцов та Артем Бондаренко, частково разом з партнерами тренуються Лассіна Траоре та Невен Джурасек.

Микола Матвієнко наразі працює за індивідуальною програмою. Ігор Йовічевіч продовжує активно залучати до процесу гравців юнацького складу.

Команда провела двосторонню гру, в якій відзначилися Андрій Кулаков, Владислав Вакула і Данило Сікан. Після закінчення основної сесії деякі футболісти, серед яких і Михайло Мудрик, залишилися на полі, щоб окремо попрацювати із головним тренером над ударами по воротах.

Нагадаємо, вже у вівторок, 26 липня, Шахтар проведе благодійний поєдинок проти Аякса, в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Зустріч відбудеться в Амстердамі на Йохан Кройф Арені. Початок о 21:00.

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