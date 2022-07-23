Аякс отменил спарринг из-за коронавируса – поединок с Шахтером через три дня
13:36 - Читати українською
Проблемы внутри амстердамского Аякса могут помешать проведению матча с Шахтером.
Аякс должен сыграть сегодня с Айнтрахтом, однако у нескольких игроков амстердамцев обнаружили коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
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Уже сегодня чемпион Нидерландов должен вернуться в Амстердам, но без футболистов, сдавших положительный тест на COVID-19.
Отметим, что 26 июля запланирован товарищеский поединок между Аяксом и Шахтером, однако его судьба пока неизвестна.
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