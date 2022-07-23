Проблемы внутри амстердамского Аякса могут помешать проведению матча с Шахтером.

Аякс должен сыграть сегодня с Айнтрахтом, однако у нескольких игроков амстердамцев обнаружили коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Рома подтвердила проведение матча с Шахтером

Уже сегодня чемпион Нидерландов должен вернуться в Амстердам, но без футболистов, сдавших положительный тест на COVID-19.

Отметим, что 26 июля запланирован товарищеский поединок между Аяксом и Шахтером, однако его судьба пока неизвестна.

Шахтер расписал яркую ничью в дебютном матче Йовичевича – 6 голов, камбэк после провала, кадровые эксперименты